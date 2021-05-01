مهمة جديدة لمروحية المريخ بعد نجاحها بالتحليق لدقيقتين

2021/05/01 | 06:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت المروحية "إنجنويتي" من التحليق فوق سطح المريخ للمرة الرابعة، الجمعة، بعد محاولات لم تكن ناجحة لطيرانها، الخميس.

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