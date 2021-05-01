البرازيل تسجل أعلى حصيلة وفيات شهرية جراء كورونا

2021/05/01 | 06:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجّلت البرازيل الجمعة 2595 حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا خلال 24 ساعة ليبلغ بذلك عدد ضحايا كوفيد-19 خلال شهر أبريل 82,266 وفاة، في حصيلة شهرية قياسية تسجّلها أكبر دولة في أميركا اللاتينية للشهر الثاني على التوالي، بحسب بيانات نشرتها وزارة الصحّة.

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