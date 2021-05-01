2021/05/01 | 06:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد -كركوك -الزمان تعرض الفوج الثالث من اللواء ٥٩ الفرقة السادسة للجيش العراقي لهجوم محكم بالعبوات الناسفة دمرت عجلتين في الاقل وقتل خلال الهجوم ضابطان وثمانية جنود ومرتب في منطقة الدارمية شمالي بغداد ، فيما كان تنظيم داعش يدمر نقطة امنية ويهاجم موقعين للشرطة الاتحادية في حدود محافظة كركوك في اوسع هجوم له في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هجمات متزامنة لداعش من شمالي بغداد الى كركوك توقع قتلى في صفوف الجيش والشرطة الاتحادية والبيشمركة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هجمات متزامنة لداعش من شمالي بغداد الى كركوك توقع قتلى في صفوف الجيش والشرطة الاتحادية والبيشمركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).