رئة العالم.. غابات الأمازون أطلقت الكربون أكثر مما امتصته خلال 10 سنوات

2021/05/01 | 07:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت غابات الأمازون في البرازيل نحو 20٪ من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي أكثر مما امتصته على مدى العقد الماضي.

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