2021/05/01 | 07:31 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل | مصادر: داعش يسيطر على نقطه في البيشمركه..أنباء عن استشهاد 4 جنود وجريح..وينسحب التنظيم الإرهابي بعد حرقه للنقطة

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