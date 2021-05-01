قتلى وجرحى في معارك طاحنة بين البيشمركة وداعش في كركوك (صور)

2021/05/01 | 07:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 3 ساعة

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افاد مراسلنا، السبت، عن اندلاع معارك طاحنة بين قوات البيشمركة وتنظيم داعش في كركوك اسفر حتى الان عن مقتل 6 واصابة 2 في صفوف البيشمركة.

وقال مراسلنا (1 ايار 2021)، ان "معارك طاحنة اندلعت بين قوات البيشمركة وتنظيم داعش في منطقة التون كوبري بمحافظة كركوك، اسفر عن مقتل 6 واصابة 2 حتى الان في صفوف قوات البيشمركة."

واضاف مراسلنا ان "الهجوم استهدف اللواء العاشر للبيشمركة،" مبينا ان "محافظة كركوك دخلت في حالة انذار (ج) وان تعزيزات عسكرية من قبل قوات البيشمركة وصلت الى قرية "قه يه باشي" في اطراف ناحية التون كوبري بمحافظة كركوك."

واشار ان "المعارك لازالت مستمرة بين البيشمركة وعناصر من داعش."

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