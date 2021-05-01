مقتل عائلة كاملة في كربلاء (صور)

2021/05/01 | 07:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 5 ساعة

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افاد مراسلنا، السبت، عن مقتل عائلة مكونة من خمسة أشخاص في محافظة كربلاء.

وقال مراسلنا اليوم (1 ايار 2021)، ان "عائلة مكونة من 5 افراد قتلو في وقت متأخر من ليلة السبت في قضاء الحر التابعة لمحافظة كربلاء".

واضاف مراسلنا ان "الحادث وقع قبل قليل ولم تعرف الاسباب او الجهة التي قامت بقتل العائلة."

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