الانقسام بين أميركا وتركيا يتسع.. وخطوتان أمام إردوغان لرأب الصدع

2021/05/01 | 07:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتسع الهوة بين واشنطن وأنقرة يوما بعد يوم، خاصة بعد إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن أن المذابح التي تعرض لها الأرمن إبان الإمبراطورية العثمانية عام 1915 تشكل إبادة جماعية، الأمر الذي شكل أحدث مصدر للتوتر بين البلدين.

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