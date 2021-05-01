2021/05/01 | 08:21 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسفرت الحادثة عن إصابة شخصين

الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت قيادة الشرطة في بغداد، السبت، اعتقال مسلح أطلق النار من سلاح رشاش وأصاب شخصين في الكاظمية.

وذكرت القيادة في بيان، 1 آيار/مايو، "قسم شرطة الكاظمية تلقى إخبارًا بوجود حادث إطلاق نار ضمن قاطع مسؤولية القسم، تم من خلال استخدام متهم ملثم دراجة نارية مع سلاح نوع كلاشنكوف، ما أدى الحادث الى إصابة مواطنين اثنين بإصابات في الجسم نقلا إثرها إلى المستشفى".

وأضاف البيان، أنّ "فريق عمل شكل على الفور وتمكن من الوصول إلى الجاني واعتقاله وفق أحكام المادة 405"، مبينًا أنّ "المتهم اعترف صراحة بإطلاق النار اتجاه المصابين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".

ولم يكشف البيان عن سبب إطلاق النار أو طبيعة الحادثة، حيث تشهد العاصمة خروقات أمنية مشابهة لأسباب عشائرية أو دوافع تصفيات سياسية فضلاً عن عمليات التنظيمات "الإرهابية".

اقرأ/ي أيضًا:

ليلة طويلة..



"ذبح" ودهس وإطلاق نار لثلاثة شبان في بغداد

فيديو من بغداد: اشتباك بالأسلحة بين تاجر مخدرات وقوة أمنية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال مسلح "ملثم" فتح النار على مدنيين في بغداد) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال مسلح "ملثم" فتح النار على مدنيين في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).