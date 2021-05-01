2021/05/01 | 08:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 9 دقیقة

603 مشاهدة

افاد مصدر امني في بغداد، السبت، بارتفاع حصيلة انفجار عبوتين ناسفتين على القوات الامنية في قضاء الطارمية شمالي بغداد الى 10 قتلى.

وذكر المصدر في تصريح لموقع NRT عربية، اليوم (1 ايار 2021)، ان "10 عناصر من القوات الامنية قتلوا واصيب عنصر من الصحوة بانفجار عبوتين ناسفتين على عجلتين نوع همر في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد".

وكان بيان لخلية الاعلام الامني قد ذكر في وقت سابق أن تفجير عبوة ناسفة في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد على عجلة همر تابعة للفوج 3 اللواء 59 الفرقة السادسة جيش عراقي، اسفر عن مقتل 4 جنود.

واضافت، أن "القوات الأمنية تجري عملية تفتيش بحثا عن عناصر تنظيم داعش المشاركين في الهجوم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حصيلة قتلى وجرحى هجوم داعش على القوات الامنية في بغداد) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حصيلة قتلى وجرحى هجوم داعش على القوات الامنية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).