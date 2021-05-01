بمناسبة الأول من أيار عيد العمال العالمي ( موقف الحزب الشيوعي العراقي من العمال والشغيلة ) - عادل عبد الزهرة شبيب

2021/05/01 | 08:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب على صعيد العمال والشغيلة يؤكد الحزب الشيوعي العراقي بموجب برنامجه المقر في المؤتمر الوطني العاشر على ((1- إلغاء القرار 150 لسنة 1987 واصدار قانون جديد للعمل وتشريعات خاصة بالتنظيم النقابي والمهني، بما يحمي حقوق العمال ومصالحهم الاقتصادية والاجتماعية ويحول دون تعرضهم إلى الفصل الكيفي ، ورفع مستوى معيشتهم ويضمن حياة لائقة للمتقاعدين منهم وكبار السن.2- اتخاذ الخطوات الملموسة لمعالجة الآثار ال ......





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