داعش يهاجم البيشمركة في بردي

2021/05/01 | 08:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم ارهابيون من تنظيم داعش فجر اليوم السبت، قوة من اللواء العاشر لقوات البيشمركة بين دوبز وبردي.

وقال مصدر مطلع لـ PUKmedia، ان الارهابيين هاجموا عدة نقاط لقوات البيشمركة في المناطق بين دوبز وبردي، مضيفا بأن اشتباكات عنفية اندلعت بين الجانبين مما ادى الى وقوع شهداء وجرحى في صفوف قوات البيشمركة.

وأضاف بأنه تم نقل الجرحى الى مستشفيات اربيل لتلقي العلاج اللازم.

PUKmedia / وكالات

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