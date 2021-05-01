2021/05/01 | 09:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

أكد قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال كينيث ماكنزي، بقاء القوات الأميركية في العراق في المرحلة الراهنة، فيما أشار إلى حسم هذا الملف سيحدد عبر المفاوضات بين بغداد وواشنطن.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال ماكنزي في تصريح متلفز تابعه "ناس"، (1 آيار 2021)، "نحن في العراق بناء على طلب الحكومة العراقية، ومستمرون في القتال ضد داعش بالتعاون مع التحالف (الدولي)"، مؤكدًا أن "هذه المعركة لم تنته بعد".

وأشاد الجنرال الأميركي، بـ "دور الجيش العراقي الذي انطلق ليتولى موقعا قياديا"، مبيناً أنّ "العراقيين يقاتلون بأنفسهم".

وأضاف، "لقد تحولت مهمتنا من قتال مباشر إلى دعم أكبر ولتدريبهم، ونحن بعيدون عن القتال عن الأرض، هذا هو الموقف الذي نريد أن نراه يتطور"، موضحاً أنّ "مستقبل القوات الأميركية في العراق سيحُدد من خلال المفاوضات مع حكومة العراق".

لكنه أشار بالقول، "أعتقد أننا لن نغادر العراق قريبا"، لافتاً إلى "دور الحكومة العراقية في اتخاذ إجراءات للدفاع عن القوات الأميركية وقوات التحالف".

وقال، "أنا سعيد بأنشطة القوات الأمنية العراقية، وبحمايتهم لشركاء التحالف من الهجوم، هذه مسؤولية حكومة العراق، وأنا سعيد بأنها تتولى هذه المسؤولية بنجاح (رغم أنها لم تنجح دائما"، مشدداً أنّ "أذرع إيران في العراق، تعد تهديدا مباشرا للسيادة العراقية، فبجانب أنها تهددنا، فإنها تعد تهديدا للعراق أيضا".

أما بخصوص الموقف العسكري الأميركي تجاه إيران، فقال ماكنزي "نأمل بألا يكون لديهم رغبة في الحرب معنا، نتخذ إجراءات من أجل ضمان الحماية الكافية لقواتنا، هناك نزاعات منخفضة الحدة لكننا لا نعتزم الدخول في هذه النزاعات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جنراك رفيع يكشف عن قرار واشنطن بشأن القوات الأميركية في العراق: نتفاوض.. ولكن!) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جنراك رفيع يكشف عن قرار واشنطن بشأن القوات الأميركية في العراق: نتفاوض.. ولكن!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).