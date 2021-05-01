الرابع عالمياً بإنتاجه.. العراق يصدر التمور إلى الهند والإمارات وأميركا

2021/05/01 | 09:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الزراعة، اليوم السبت، استعادة العراق مكانته السابقة بصورة تدريجيَّة بصدارة الدول المنتجة للتمور وتصدره المرتبة الرابعة، مؤكدة بلوغ إنتاجه المحلي 735 الف طن.وقال المتحدث باسم الوزارة حميد نايف في تصريح صحفي، إن “البلاد استكملت عملية تصدير آخر وجبة من محصول التمور للعام الماضي إلى الخارج برقم يقرب من 600 الف طن […]

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