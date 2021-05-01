"كارثة كورونا في الهند".. علماء يتهمون الحكومة بتجاهل تحذيراتهم

2021/05/01 | 09:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف خمسة علماء أعضاء في منتدى مستشارين علميين شكلته الحكومة الهندية منذ ظهور الوباء، أنه تم تحذير الجهات المعنية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، في أوائل مارس الماضي، من ظهور سلالة جديدة من الفيروس أكثر عدوى في البلاد.

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