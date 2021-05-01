الولايات المتحدة الأمريكية: الاشتراكية الثورية والنضال ضد رئيس وول ستريت - جون بيترسون

2021/05/01 | 09:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جون_بيترسون نعيد نشر هذا المقال للرفيق جون بيترسون، القيادي في الفرع الأمريكي للتيار الماركسي الأممي، الذي صدرت ترجمته العربية في العدد السابع من مجلتنا “الشيوعية والحرية”.



ويتناول فيه الرفيق نتائج الانتخابات الأمريكية والاستقطاب الذي يمزق المجتمع الأمريكي.ربما يكون جو بايدن قد فاز بـ 80,9 مليون صوت (بهامش 4,4%)، لكنه لم يحقق الاكتساح الذي توقعه كثير من المراقبين الليبراليين.



فعلى الرغم من كل ......





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