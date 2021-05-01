تايلاند تسجل 1891 إصابة جديدة بكورونا

2021/05/01 | 09:25 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت وزارة الصحة التايلاندية، اليوم السبت، عن تسجيل رقم قياسي جديد في عدد الوفيات في البلاد بفيروس كورونا، بلغ 21 وفاة في يوم واحد.وسجلت الوزارة 1891 إصابة جديدة في آخر 24 ساعة، في موجة ثالثة شرسة من الإصابات، بعد عام من نجاح تايلاند النسبي في السيطرة على الفيروس.وبلغ العدد الإجمالي للإصابات […]

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