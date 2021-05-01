2021/05/01 | 09:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني في رقم يشكل سابقة خطيرة ومفزعة على مستوى العالم، أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم السبت، تسجيل أكثر من 400 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.وذكرت الوزارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المأساة تتفاقم..



الهند تسجل رقماً “مفزعاً” لإصابات كورونا المركز الخبري الوطني.

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