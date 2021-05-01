الإدارة الذاتية تسلم 100 امرأة وطفل لأوزبكستان

2021/05/01 | 09:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة العلاقات الخارجية في الادارة الذاتية في شمال وشرق سوريا تسليم نحو مائة امرأة وطفل أوزبكيين من عائلات ارهابيي تنظيم داعش لوفد رسمي من أوزبكستان.

وقال الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في مؤتمر صحافي يوم الجمعة، عقده مع وفد من وزارة الخارجية الأوزبكستانية، إنه جرى تسليم 24 امرأة و68 طفلاً إلى أوزبكستان، مشيرا الى ان بين الأطفال سبعة أيتام فقط.

وهذه ليست المرة الأولى التي تستعيد فيها أوزبكستان مواطنين محتجزين في مخيمات شمال شرقي سوريا، إذا أنها أعادت حتى الآن 240 امرأة وطفلاً وفق ما نقلت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية عن ممثل عن الوفد الأوزبكي قوله.

PUKmedia

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