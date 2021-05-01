زلزال بقوة 6.6 يضرب سواحل اليابان

2021/05/01 | 09:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت وكالة الأرصاد اليابانية، اليوم السبت، أن زلزالا بلغت قوته 6.6 درجة هز شمال اليابان، وحذرت من احتمال حدوث انهيارات أرضية في التلال الشمالية الشرقية.ووقع الزلزال بالقرب من ساحل مقاطعة مياجي بشمال طوكيو، في منطقة ليست بعيدة عن محطة فوكوشيما النووية المدمرة، حيث كانت شركة طوكيو “إليكتريك”، التي تمتلك المحطة تجري فحوصا.ولم […]

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