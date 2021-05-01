الاقتصاد النيابية تكشف آخر مستجدات قانون الاستثمار المعدني

2021/05/01 | 09:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /خاص كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم السبت، عن مستجدات قانون الاستثمار المعدني.وقال عضو اللجنة مازن الفيلي في تصريح خاص لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “قانون الاستثمار المعدني وصل إلى مرحلة التصويت، […]

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