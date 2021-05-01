2021/05/01 | 09:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم السبت، ارتفاع صادرات النفط العراقية إلى الولايات المتحدة الامريكية، إلى 270 ألف برميل يوميا، خلال الأسبوع الماضي.وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميريكية، في تقريرها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع كبير بصادرات العراق النفطية للولايات المتحدة المركز الخبري الوطني.

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