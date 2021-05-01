الهند تواصل تسجيل أعداد قياسية بإصابات كورونا

2021/05/01 | 09:45 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سجلت الهند، اليوم السبت، عددا قياسيا جديدا من الإصابات بفيروس كورونا، تجاوز أكثر من 400 ألف إصابة خلال 24 ساعة.وقالت وزارة الصحة الهندية إن الهند سجلت 401993 حالة إصابة جديدة بكوفيد -19 خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي أكبر زيادة يومية منذ بداية تفشي المرض.وبلغ العدد الإجمالي لأولئك الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي […]

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