رئيس الوزراء المصري

2021/05/01 | 09:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر منشور مرفق بصورة تحمل تصريحا منسوبا لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يتوعد بملاحقة من يسيء للرئيس عبد الفتاح السيسي على موقع فيسبوك.لكن هذا الادعاء غير صحيح والتصريح ملفق.

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