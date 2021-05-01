مطالبات بفك ثلاثية صلاح وماني وفيرمينو مع ليفربول

2021/05/01 | 09:52 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ طالب مدافع نادي ليفربول السابق، جيمي كاراغر، بضرورة إنهاء ثلاثية المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، والبرازيلي روبيرتو فيرمينو، في خط هجوم “الريدز” في الموسم المقبل.ويحظى الثلاثي باهتمام من قبل أغلب الأندية الأوروبية الكبرى، لكن ليفربول يريد الحفاظ على نجومه الثلاثة، رغم تراجع مستواهم هذا الموسم.وقال كاراغر في تصريحات لشبكة “سكاي”، […]

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