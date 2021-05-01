يسارنا بحاجة إلى ثورة ثقافية! - هشام عقيل

2021/05/01 | 09:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هشام_عقيل إلى حد الآن، كُل ما قام به اليسار البحريني هو نقد مظاهر الإنتاج الرأسمالي الكولونيالي في البحرين، بينما المطلوب منه تغييره.



إلى حد الآن، كُل ما قام به هذا اليسار هو حمل هذا النقد من دون خطة، دون وجهة، دون مستقبل؛ أنه لم يحمل نقده إلى آخر مداه، ايّ إلى استنتاجاته النهائية وهو ضرورة التحويل البنيوي للأسس المادية للعلاقات الإنتاجية الرأسمالية نفسها.إن الحركات السياسية، ولا سيما الأحزا ......





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