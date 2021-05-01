2021/05/01 | 09:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_محمد_غريب اعلامٌ حمرٌ في ايار القائم من فكر العمال حلم الاجيال الراكب أضلاع التاريخيتسلل للساحةِ عند جدار رفات رموز الفكر البشريحلم الناس المغلوبين الفقراءفي العدل، الخبز، السلم الآمن والمأمونفي ذكرى أيار القادم من شيكاغووهتافات رموز الثورة من أكتوبر.



عند جدار مبني بالطابوق الأحمر في الساحة الحمراءورفات الأجساد رموز الدولةْ " والسوفييت" النجباءالناس زرافاتٌ تأتي من انحاء ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشاخص في الساحة الحمراء * - مصطفى محمد غريب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشاخص في الساحة الحمراء * - مصطفى محمد غريب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).