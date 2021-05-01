الاحتلال الاسرائيلي يواصل سياسة التهويد والتمييز العنصري بشكل منهجي في مدينة القدس - مديحه الأعرج

2021/05/01 | 09:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مديحه_الأعرج تقرير الاستيطان الأسبوعي من 24/4/2021- 30/4/2021إعداد:مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطانفي تقريرها الأخير بعنوان " تجاوزوا الحدود ، السلطات الإسرائيلية وجريمتا الفصل العنصري والاضطهاد ".



اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" دولة اسرائيل بممارسة جرائم ضد الفلسطينيين تستوجب المساءلة والمحاسبة .



وقد رصد التقرير الانتهاكات الاسرائيلية ، ولكن ليس كما كان بجري في تقا ......





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