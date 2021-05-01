2021/05/01 | 10:00 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الربيعي يصف مشاركة الشرطة والجوية بأبطال آسيا بالمخيبة للآمال هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/01 | 10:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الربيعي يصف مشاركة الشرطة والجوية بأبطال آسيا بالمخيبة للآمال) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الربيعي يصف مشاركة الشرطة والجوية بأبطال آسيا بالمخيبة للآمال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).