حقوق الانسان عن السلالة الهندية: المواطنون يتجولون بعجلاتهم في أوقات الحظر!

2021/05/01 | 10:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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انتقدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، السبت، إجراءات الحكومة بشأن أزمة الجائحة واحتمالية تفشي السلالة الهندية.

وقال عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي في تصريح تابعه NRT عربية (1 آيار 2021)، إنَّ "الإجراءات الحكومية لمواجهة خطر انتشار السلالة الهندية لكورونا ما زالت بسيطة ولا ترقى إلى اليات وتعليمات حقيقية ورصينة لمنع انتقالها إلى البلاد".

وأشار البياتي، إلى "عدم وجود محاسبة حقيقية لمخالفي تعليمات الحظر بعد الساعة الثامنة، إذ يستمر المواطنون بتجوالهم بمركباتهم على الرغم من انتشار نقاط التفتيش، إلى جانب الافتقار لحملات إعلامية تشير إلى أن الفيروس متطور، فما زالت الإجراءات الخاصة بالتوعية نفسها منذ عام ونصف".

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