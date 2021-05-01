كندا تعلق مؤقتا استخدام لقاح جونسون آند جونسون المضاد لكورونا

2021/05/01 | 10:05 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قررت السلطات الصحية الكندية تعليق استخدام لقاح مضاد لكورونا تنتجه شركة “يانسن فارماسوتيكلز”، وهي أحد فروع شركة “جونسون آند جونسون”.ويأتي قرار التعليق إثر فتح تحقيق مع شركة “يانسن فارماسوتيكلز” الواقعة في الولايات المتحدة، بشأن جودة لقاحاتها.وفي وقت سابق من هذا الشهر، اعترفت شركة “جونسون آند جونسون” بأنها أنتجت مجموعة معيبة من لقاحات […]

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