’كُسر قلبي’.. الملكة نور تنعى الأمير الأردني الراحل

نعت الملكة نور، أرملة عاهل الأردن الراحل الملك حسين، الأمير محمد بن طلال الذي وافته المنية عن عمر ناهز 81 عاما، بكلمات مؤثرة.

وقالت الملكة نور في تغريدة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كُسر قلبي أمس بسبب فقدان أخينا العزيز، صاحب السمو الملكي الأمير محمد يرحمه الله".

وأضافت: "إنه أخيرا في سلام الحمد لله، لكن عائلتنا ستفتقد عطفه المحب الصامد ولطفه ودعمه.



أتمنى أن يرقد في سلام مع أخيه الحبيب زوجي الراحل جلالة الملك حسين".

وأعلن الديوان الملكي الأردني، الحداد الرسمي في البلاط الملكي الهاشمي لمدة 7 أيام، بأمر من الملك عبدالله الثاني.

والأمير محمد هو الابن الثاني للعاهل الأردني الملك الراحل طلال بن عبد الله والملكة زين الشرف، وشقيق العاهل الأردني الثالث، الملك الراحل الحسين بن طلال.

Broken hearted yesterday by the loss of our dearest brother,HRH Prince Muhammad الله يرحمه He is finally at peace, AlhamduliLah, but our family will miss his steadfast loving compassion, kindness&support.



May he rest in peace w/ his beloved bro my late husband HM King Hussein.

— Noor Al Hussein (@QueenNoor) April 30, 2021

