وزير التعليم يصل إلى ذي قار ويجتمع بالحكومة المحلية

2021/05/01 | 10:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وصل وزير التعليم العالي، نبيل كاظم، اليوم السبت، إلى محافظة ذي قار، واجتمع بالحكومة المحلية.وقال مراسلنا، إن وزير التعلم العالي والبحث العلمي وصل إلى محافظة ذي قار، صباح اليوم، واجتمع بالحكومة المحلية في مبنى ديوان المحافظة، وسط الناصرية.وأشار إلى أن الوزير سيبحث ملف البنايات الجامعية، وحل المشاكل المتعلقة بها، وملف موظفي العقود […]

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