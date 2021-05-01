فنانان كبيران في حالة حرجة بعد اصابتهما بكورونا

2021/05/01 | 10:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 46 دقیقة

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اكدت مصادر إعلامية في القاهرة أن النجم المصري سمير غانم، وزوجتة الفنانة دلال عبد العزيز أدخلا الى المستشفى بعد إصابتهما بفيروس كورونا، حيث دخل الفنان سمير غانم أمس الخميس أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين.

وذكرت تلك المصادر، ان الفنانة دلال عبد العزيز ادخلت أحدى المستشفيات الخاصة على طريق جسر السويس منذ 4 أيام بعد تدهور حالتها واصابتها بضيق فى التنفس، ليتم وضعها على جهاز الأكسجين وأخذ بروتوكول العلاج اللازم، بعد إيجابية المسحة الثانية لها، وترافقها ابنتها دنيا سمير غانم بعد تعافيها من الفيروس وسلبية المسحة.

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