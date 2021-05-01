‏الكاظمي يتحدث عن حماية المستقبل وتجديد عهد العمال في العراق

2021/05/01 | 10:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ رأى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، أن العمل من أجل الوطن من شأنه أن “يحمي المستقبل”.وكتب الكاظمي على حسابه الشخصي بموقع “تويتر” قائلا، إن “عيد العمال العالمي، مناسبة لنا كعراقيين، لتجديد عهد العمل من أجل العراق، وإعلاء قيمة العمل كوسيلة بناء وحضارة وارتقاء ننشدها جميعًا.كل عام وعمّال العراق بخير..[…]

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