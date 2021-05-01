مواد خطرة في أحياء بغداد.. مدير الدفاع المدني يكشف عن حملة بـ ’قيادة الكاظمي’

2021/05/01 | 10:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

كشفت مديرية الدفاع المدني، السبت، عن انطلاق حملة كبرى يقودها رئيس الوزراء ووزير الداخلية لمنع تكرار حوادث الحرائق.

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وقال مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان في تصريح تابعه "ناس"، إن "هناك حملة كبرى يقودها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الداخلية عثمان الغانمي لمنع تكرار حوادث الحرائق عبر إزالة المخالفات"، لافتاً إلى أن "جميع وزارات الدولة وأمانة بغداد ودوائر البلدية معنية بهذه الحملة".

وأضاف أن "الحريق الأخير الذي حدث في مخزن للزيوت كان مشيداً على أرض متجاوز عليها، ومبني من الصفيح ومخزوناته خطرة جدًا وفي مكان خطر"، مؤكداً أن " الدفاع المدني رصد وجود الكثير من المخازن التي تحتوي على مواد خطرة موجودة في وسط المناطق السكنية ببغداد".

ودعا بوهان، دوائر البلدية إلى "القيام بواجباتها بإزالة المخازن من المناطق السكنية بقوة القانون"، مشدداً على ضرورة "تضافر جميع الجهود لمنع تكرار حوادث الحرائق".

وتابع بالقول، "بعد حادث مستشفى ابن الخطيب، بدأت المؤسسات تستشعر الخطر وتستجيب لوصايا الدفاع المدني"، مؤكداً أن "هناك تنسيقاً عالياً ولجاناً مشتركة بين الدفاع المدني ووزارات ودوائر الدولة لمساعدتها في تجاوز ما موجود من ملاحظات".

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