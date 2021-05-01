2021/05/01 | 10:40 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السياسية

السبت 1 مايو 2021 | 10:32 صباحاً

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بارزاني يطالب بتشكيل قوة مشتركة في المناطق المتنازع عليها

دعا رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، الحكومة الاتحادية والتحالف الدولي ضد داعش، إلى البدء بتشكيل قوات مشتركة في المناطق المتنازع عليها، لسد الطريق أكثر، أمام عودة تعرضات داعش الإرهابي في المنطقة.

وكشف بارزاني في بيان صدر حول الهجمات الأخيرة ، بأنه حذّر الحكومة الاتحادية العراقية، والتحالف الدولي من خطورة ازدياد قوة داعش واستغلاله للفراغ الأمني في المناطق المتنازع عليها.



واصفا الفراغ الأمني في المناطق المتنازع عليها، بأنه يشكل خطراً كبيرعلى الإقليم والعراق ، داعياً إلى تشكيل قوة مشتركة من البيشمركة والجيش العراقي في المناطق المتنازع عليها.

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