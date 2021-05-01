الرافدين يعلن توزيع رواتب مديريات التربية ببغداد والمحافظات

2021/05/01 | 10:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

اعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، صرف رواتب موظفي مديريات التربية في بغداد وعدد من المحافظات.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) انه " تم دفع رواتب موظفي مديريات التربية بعد وصول اشعارات الصكوك الخاصة بهم".

وأضاف أن "الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الالكتروني وبإمكان الموظفين استلام رواتبهم من أي مكان يتواجدون فيه من شبكة فروعنا المنتشرة في بغداد والمحافظات او منافذ الصرف الخاصة".

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