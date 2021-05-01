مصرف الرافدين يعلن عن اطلاق رواتب موظفي التربية

2021/05/01 | 10:48 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، صرف رواتب موظفي مديريات التربية في بغداد وعدد من المحافظات.وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، انه “تم دفع رواتب موظفي مديريات التربية في بغداد وعدد من المحافظات، بعد وصول اشعارات الصكوك الخاصة بهم”.وأضاف أن “الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الالكتروني، وبإمكان الموظفين استلام رواتبهم من […]

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