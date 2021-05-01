أميركيون بين ضحايا التدافع خلال الاحتفال الديني في إسرائيل

2021/05/01 | 10:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت متحدثة باسم السفارة الأميركية في إسرائيل اليوم السبت إن "عددا من المواطنين الأميركيين سقطوا بين عشرات القتلى والمصابين" في حادثة التدافع خلال الاحتفال الديني اليهودي في إسرائيل.

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