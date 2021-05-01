الإيكونوميست تكشف عن تقارب محتمل بين الصدر وواشنطن لمواجهة نفوذ إيران

2021/05/01 | 10:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت مجلة الإيكونوميست البريطانية مقالا تحدثت فيه عن خارطة الأوضاع السياسية في العراق وطبيعة العلاقات بين الكتل والقوى السياسية الكبرى مع الولايات المتحدة الأميركية.

وذكرت الإيكونوميست البريطانية أن هناك تقاربا محتملا بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والسياسة الأميركية واصفة علاقة الصدر بالولايات المتحدة وغريمتها إيران بالمعقدة جدا، إذ اشارت الى أن ذلك قد يعود الى رؤية الصدر بأن النفوذ الإيراني في العراق بات يشكل تهديدا لسلطته.

وأوضحت الصحيفة أن الصدر يدرس ابرام اتفاق انتخابي مع السياسيين السنة والاكراد والمقربين من واشنطن كون العراق في حالة فوضى وهذا ما تعمل طهران على استغلاله لملئ الفراغات مشيرة الى أن البعض في الإدارة الأميركية يشجعون على الاصطفاف مع الصدر قبل الانتخابات المقرر اجراؤها في العاشر من تشرين الأول المقبل.

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