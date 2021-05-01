الفتح يحسم أسماء مرشحيه اليوم.. متحدثان يكشفان خطة التحالف للدخول في انتخابات تشرين

2021/05/01 | 10:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن تحالف الفتح، السبت (1 أيار 2021)، أنه سيحسم مرشحيه اليوم، فيما كشف قياديان فيه عن خطة التحالف للدخول في انتخابات تشرين.

وقال القيادي نعيم العبودي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "تحالف الفتح، أنهى كافة استعدادات دخوله إلى الانتخابات، وأرسل يوم أمس جزءاً من الأسماء إلى المفوضية، وسيتم إرسال الجزء الآخر خلال اليوم".

وأضاف، أن "تحالف الفتح سيدخل في الانتخابات المقبلة ككتلة موحدة، وينضوي تحتها أربع قوى أساسية وهي (منظمة بدر، صادقون، السند، نصحح)".

بدوره، قال المتحدث باسم عصائب أهل الحق، محمود الربيعي إن تحالف الفتح أكمل تسجيل التحالف في مفوضية الانتخابات قبل يومين، وقدم أسماء مرشحيه في بغداد والمحافظات.

وذكر الربيعي في حديث لـ (بغداد اليوم)، أن "تحالف الفتح أنهى كافة الملفات الخاصة بالانتخابات، وقدمنا أسماء المرشحين في بغداد والمحافظات، إلى مكاتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

وأضاف، أن "تحالف الفتح قدم مرشحيه بقائمة واحدة، بعد إكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالتقديم والمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة".

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي، إن عدد المرشحين للانتخابات المقبلة، المزمع اجراؤها في تشرين الأول المقبل، بلغ أكثر 1236 شخصاً.

وكانت المفوضية، قد أصدرت، في وقت سابق من اليوم، آخر إحصائية لموقف الأحزاب والتحالفات السياسية، المسجلة والمصادق عليها والتي اصدرتها دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية.

وتضمن الموقف الذي حصلت عليه (بغداد اليوم)، وصول عدد الأحزاب المجازة، إلى 265 حزباً، وعدد طلبات التسجيل للأحزاب قيد التأسيس 51 طلباً.

وأضافت وثيقة الموقف، أن عدد طلبات الأحزاب التي أبدت رغبة بالمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة بلغ 124 طلباً، فيما أشار إلى أن عدد التحالفات الانتخابية قيد التسجيل 11 والتي أبدت رفبتها بالمشاركة 18، والمصادق عليها المعلقة اثنين فقط.

وحددت الحكومة في وقت سابق، العاشر من تشرين الأول موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة، بعد تأجيل موعدها السابق، والذي كان من المقرر إجراؤها في السادس من حزيران المقبل.

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