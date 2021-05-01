توزيع رواتب مديريات التربية في بغداد وعدد من المحافظات

2021/05/01 | 10:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غداد اليوم- بغدادأعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، صرف رواتب موظفي مديريات التربية في بغداد وعدد من المحافظات.وقال المكتب الإعلامي للمصرفـ في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "تم دفع رواتب موظفي مديريات التربية بعد وصول اشعارات الصكوك الخاصة بهم".وأضاف أن "الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الالكتروني وبإمكان الموظفين استلام رواتبهم من أي مكان يتواجدون فيه من شبكة فروعنا المنتشرة في بغداد والمحافظات او منافذ الصرف الخاصة".

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