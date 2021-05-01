بعد طعنة كركوك.. تحالف تقدم يتلقى ضربة أخرى في ديالى

2021/05/01 | 10:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز أعلن الناشط في محافظة ديالى أحمد الخزرجي، الجمعة، انسحابه من تحالف تقدم برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وذلك بعد انسحاب الجبهة التركمانية من التحالف كذلك في محافظة كركوك.وقال الخزرجي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “أتوجه إلى أخوتي شباب ديالى الغيارى وخاصة الداعمين لتحالف تقدم بأنني اتذخرت قرار لا رجعت …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد طعنة كركوك..



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