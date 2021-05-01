وزارة البيشمركة: الارهابيين استغلوا الثغرات الامنية لتنفيذ هجومهم

2021/05/01 | 11:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم السبت، بيانا حول الهجوم الارهابي الذي تعرضت له خنادق قوات البيشمركة في محور بردي بمحافظة كركوك.

وقالت وزارة البيشمركة في البيان: نتيجة وجود ثغرات امنية بين قوات بيشمركة كوردستان والجيش العراقي، اقدمت مجاميع داعش الارهابية على مهاجمة خندق تابع للواء 10 المشاة في مرتفعات (زوركزراو) التابع للمحور الخامس، قوات البيشمركة تمكنت من دحر الهجوم واجبار الاهابيين على الفرار.

واضاف البيان: نعلن من هنا بان قوات البيشمركة على اهبة الاستعداد دائما، وتلك الاعمال الوحشية للارهابيين لن تخرب اوضاع المواطنين والامن والاستقرار الموجود في اقليم كوردستان.

وتابع البيان: حذرنا مرات عديدة من مخاطر الارهابيين في المناطق التي تعاني من وجود ثغرات امنية، مع الاسف استغلال الارهابيين للاوضاع هو بسبب تلك الثغرات الامنية الموجودة بين قوات البيشمركة والجيش العراقي، ولهذا نؤكد بان تلك المناطق تحتاج الى قوات مشتركة وتنسيق شامل مع الجيش العراقي.

وقال البيان: نعلم الارهابيين بان قوات البيشمركة سيكون لها رد قوي على هذا الهجوم الارهابي ونطمئن ابناء شعب كوردستان بان قوات البيشمركة ستستمر في حماية والامن والاستقرار في اقليم كوردستان.

PUKmedia ترجمة

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