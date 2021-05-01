الكاظمي: اليد العاملة وحدها القادرة على بناء الغد

2021/05/01 | 11:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، عمال العراق بمناسبة عيد العمال اليوم السبت 1/5/2021.

وقال الكاظمي في تغريدة له على حسابه في تويتر، "عيد العمال العالمي، مناسبة لنا كعراقيين، لتجديد عهد العمل من أجل العراق، وإعلاء قيمة العمل كوسيلة بناء وحضارة وارتقاء ننشدها جميعًا.



كل عام وعمّال العراق بخير".

واضاف الكاظمي بأن "اليد التي تعمل هي وحدها القادرة على بناء غدٍ أفضل"، مشددا على ان "العمل من أجل الوطن، يبني صروحاً ويحمي المستقبل".

PUKmedia / متابعة

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