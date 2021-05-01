وزير التربية: بناء دولة حديثة يستدعي التركيز على تطوير هذه القطاعات

2021/05/01 | 11:06 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ رأى وزير التربية، حميد الدليمي، اليوم السبت، أن بناء دولة حديثة يستدعي التركيز على تطوير القطاعات العاملة من التربوية والصناعية والخدمية.وقال الدليمي في بيان، انه “يطيب لي ان أتقدم نيابة عن زملائي في الهيئات التدريسية والتعليمية وكل العاملين في المؤسسة التربوية واصالةً عن نفسي، بأسمى آيات التهاني والتبريكات الى جميع العمال والكسبة في […]

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