2021/05/01 | 11:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 24 دقیقة

1111 مشاهدة

اندلع حريق في المستشفى الجمهوري بالبصرة، السبت، دون وقوع خسائر مادية او بشرية.

وذكر بيان لشعبة الاعلام في دائرة صحة البصرة، اليوم (1 ايار 2021)، ان "تماسا كهربائيا سبب عطبا في غرفة متروكة بقسم الباطنية بمستشفى البصرة التعليمي".

واضاف البيان، انه لا يوجد خسائر مادية او بشرية وتمت السيطرة على الموقف".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اندلاع حريق في احد مستشفيات البصرة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اندلاع حريق في احد مستشفيات البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).