البارزاني يدعو بغداد والتحالف الدولي لتشكيل قوة من القوات الاتحادية والبيشمركة

2021/05/01 | 11:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني بتشكيل قوة مشتركة في المناطق المتنازع عليها.

ودعا البارزاني في بيان الحكومة الاتحادية والتحالف الدولي بتشكيل قوة مشتركة من قوات البيشمركة والقوات الاتحادية في المناطق المتنازع، عليها للحد من تصاعد نشاط تنظيم داعش فيها، مؤكدا ان الإقليم أبلغ كلا من بغداد والتحالف الدولي بالمخاوف من تزايد قوة داعش واستغلاله الفراغ الأمني الخطير في تنفيذ هجماته، والتي كان آخرها الهجوم على قوات البيشمركة فجر اليوم، والذي جاء متزامنا مع هجمات أخرى للتنظيم، في حين أبدى البارزاني استعداد الإقليم للتعاون والتنسيق في مجال تشكيل القوة المشتركة.

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