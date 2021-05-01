رئيس الجمهورية في اليوم العالمي: الانتصار لحقوق العمال يكون بإصلاح الاقتصاد

2021/05/01 | 11:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت، ان انتصار العمال يكون باصلاح النظام الاقتصادي.

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وقال صالح في تغريدة تابعها "ناس"، (1 آيار 2021)، "في يوم العمال العالمي، نُحيّي بإجلال نضال بُناة الوطن".

وأضاف ان "الانتصار لحقوقهم يكون بإصلاح الاقتصاد وتحقيق التنمية والاعمار بتوفير فرص العمل عبر تكافؤ الفرص واستنهاض قطاعات الإنتاج الصناعي والزراعي والسياحي والخدمات، وعدم الاعتماد كليا على النفط، وضمان حق العراقيين في حياة حرة كريمة".

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